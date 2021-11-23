"Одеській політехніці" надано статусу національного університету

Державному університету "Одеська політехніка" надано статус національного.﻿ Відповідний указ президента №593/2021 розміщено на сайті глави держави, повідомляє УНІАН.

Указом передбачається підтримати пропозицію Кабінету міністрів про надання Державного університету "Одеська політехніка" статусу національного і надалі іменувати його - Національний університет "Одеська політехніка".

Указ датовано 23 листопада.

Одеська політехніка: що відомо

Державний університет "Одеська політехніка" було засновано в 1918 році, він вважається найстарішим технічним закладом вищої освіти на півдні України. "Одеська політехніка" підпорядковується міністерству освіти і науки України. У його складі діють 15 навчально-наукових інститутів та факультетів, 64 кафедри. Також на його базі працюють три коледжі - в Одесі, Херсоні і Новій Каховці, і вище професійне училище в Березівці на Одещині.

В університеті навчаються 6618 осіб на очній, заочній та паралельній формах навчання.