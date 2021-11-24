У Києві намагалися незаконно приватизувати землю за 4,2 млрд грн

Служба безпеки України запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд та земельних ділянок державної та комунальної форми власності у Києві та Київській області, повідомляє УНІАН.

За даними СБУ, у 2018 році громадянин України звернувся з офіційним запитом щодо власності ряду гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.

"Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, взяв їх на "відповідальне зберігання". Згодом розпочав процедуру приватизації щодо вказаних об’єктів" , – йдеться у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі накладено арешт на майно і майнові права на 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua

Джерело: ssu.gov.ua