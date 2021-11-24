У Києві намагалися незаконно приватизувати землю за 4,2 млрд грн
Служба безпеки України запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд та земельних ділянок державної та комунальної форми власності у Києві та Київській області, повідомляє УНІАН.
За даними СБУ, у 2018 році громадянин України звернувся з офіційним запитом щодо власності ряду гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.
"Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, взяв їх на "відповідальне зберігання". Згодом розпочав процедуру приватизації щодо вказаних об’єктів", – йдеться у повідомленні.
За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі накладено арешт на майно і майнові права на 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.