Корнієнко пояснив, чому Тищенка не покарали напад на Лероса
За словами першого віце-спікера, колишнього голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, для покарання Тищенка за перешкоджання виступу позафракційного Гео Лероса необхідне звернення до регламентного комітету. І взагалі, як зазначив Корнієнко, Тищенко "емоційно відреагував" на виступ Лероса, але " він же його не бив", повідомляє Вести.
Як уточнив Корнієнко, регламент Ради передбачає застосування санкцій проти народних депутатів насамперед за висловлювання.
"Саме щодо Миколи Миколайовича – він нічого не сказав, він просто діяв. Щоб виходити на рівень заборони чи обмеження дій депутатів, потрібно йти на дискусію, яка дуже нам усім подобається у парламенті, але яка поки що для України є фантастикою – це дискусія про так званих парламентських приставів. Це спеціальний правоохоронний орган, він є у багатьох країнах світу, який може застосовувати санкції щодо недоторканних депутатів", – розповів Корнієнко.