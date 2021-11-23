Корнієнко пояснив, чому Тищенка не покарали напад на Лероса

За словами першого віце-спікера, колишнього голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, для покарання Тищенка за перешкоджання виступу позафракційного Гео Лероса необхідне звернення до регламентного комітету. І взагалі, як зазначив Корнієнко, Тищенко "емоційно відреагував" на виступ Лероса, але " він же його не бив", повідомляє Вести.

Як уточнив Корнієнко, регламент Ради передбачає застосування санкцій проти народних депутатів насамперед за висловлювання.