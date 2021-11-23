Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір (Lagevrio) компанії Merck. Регулятор розраховує видати дозвіл протягом декількох тижнів, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"EMA оцінить переваги і ризики Lagevrio в стислі терміни і може видати свій висновок протягом декількох тижнів, якщо представлені дані будуть досить надійними і повними, а також продемонструють ефективність, безпеку і якість ліків" , - наголошується в релізі ЕМА.

Молнупіравір розроблений американськими компаніями Merck і Ridgeback Biotherapeutics. Пероральний препарат знижує здатність SARS-CoV - 2-вірусу, що викликає COVID-19-розмножуватися в організмі людини.

Раніше Merck запросила дозвіл на використання таблеток в США.