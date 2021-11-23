ЄС зняв санкції з 22 людей з оточення Януковича

Під санкціями Євросоюзу залишаються сім із 22 українських екс-чиновників, проти яких запровадили обмеження у 2014 році. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова.﻿ За її словами, санкції було введено ЄС у 2014 році, повідомляє Сьогодні.

"У 2014 році ЄС застосував санкції стосовно 22 людина. Після щорічних переглядів залишаються в силі санкції стосовно семи людина" , – написала Венедиктова.

Щоб санкції збереглися, потрібні вироки судів у справах стосовно колишніх чиновників. Наразі українські правоохоронні органи розслідують щодо них 20 кримінальних проваджень: вісім з них – у ДБР, сім – у НАБУ, три – у Нацполіції і два – у СБУ.

Крім того, на даний час багато провадження зупинено через розшук підозрюваних, в інших йде збір доказів, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду.