Естонія встановила дротяне загородження на кордоні з Росією

Військовослужбовці та прикордонна охорона Естонії завершили роботу зі встановлення дротяних загороджень на кордні з Російською Федерацією. Їх облаштували ріжучим дротом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Протягом трьох днів було встановлено додаткові загородження на рекомендованих департаментом ділянках через які можливі нелегальні перетини. Було використано 4 км ріжучого дроту.

Водночас у рамках навчань "Шип-2021", потрійні бар’єри були встановлені вздовж 40 км східного кордону.