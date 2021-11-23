Померла найстаріша жінка планети, яка народилася в XIX столітті

На Філіппінах померла найстарша жінка світу Франциска Сусано, у якої в документах вказано 1897 народження. Вона померла у віці 124 років. Крім того, за життя жінка неофіційно носила титул найстаршої жінки на Землі, повідомляє Страна UA.

"З сумом у серці ми отримали звістку, що наша улюблена Лола Франциска Сусано померла 22 листопада.

Лола Іска вважалася найстарішою людиною у Західному Негросі та на Філіппінах. Її офіційна декларація як найстарішої людини у світі 124 років підтверджена рекордами Гіннеса”, - йдеться у повідомленні мерії Кабанкалану у Facebook.

У покійної Сусано 14 дітей. Жінка все життя пропрацювала на фермі.

Офіцери громадської інформації міста Кабанкалана заявили, що причина смерті наразі невідома. Проте в органах припускають, що жінка померла від коронавірусу.

Відомо, що у вересні цього року представники Книги рекордів Гіннеса почали займатися вивченням документів для офіційного оголошення жінки найстарішою людиною у світі. Проте Франциска Сусано не дочекавшись результатів.