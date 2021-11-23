Поїзди харківського напрямку тимчасово змінять маршрути та розклад

Для виконання планових ремонтних робіт на станції Люботин АТ "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад поїздів харківського напрямку на період з 15 по 20 грудня, повідомляє УНІАН.

Змін часу відправлення та затримок у дорозі до 30 хвилин зазнають розклади 16 поїздів, що проходять через Харків. Це буде відображено в розкладах, у системі продажів та безпосередньо у квитках уже 24 листопада.

Крім того, для рейсів № 142/141-114/113 Львів - Бахмут і № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка в обох напрямках на зазначенй період буде змінено маршрут в об’їзд Харкова.

Таким чином, з 15 по 20 грудня з рейсу Львів - Бахмут - Львів буде виключено зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків, натомість додано зупинки на станціях Слов'янськ та Лозова.

А з маршруту Івано-Франківськ - Костянтинівка - Івано-Франківськ буде виключено зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків, натомість додано зупинки на станціях Слов’янськ та Лозова.