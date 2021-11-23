Поїзди харківського напрямку тимчасово змінять маршрути та розклад

Поїзди харківського напрямку тимчасово змінять маршрути та розклад

Для виконання планових ремонтних робіт на станції Люботин АТ "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад поїздів харківського напрямку на період з 15 по 20 грудня, повідомляє УНІАН.

Змін часу відправлення та затримок у дорозі до 30 хвилин зазнають розклади 16 поїздів, що проходять через Харків. Це буде відображено в розкладах, у системі продажів та безпосередньо у квитках уже 24 листопада.

Крім того, для рейсів № 142/141-114/113 Львів - Бахмут і № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка в обох напрямках на зазначенй період буде змінено маршрут в об’їзд Харкова.

Таким чином, з 15 по 20 грудня з рейсу Львів - Бахмут - Львів буде виключено зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків, натомість додано зупинки на станціях Слов'янськ та Лозова.

А з маршруту Івано-Франківськ - Костянтинівка - Івано-Франківськ буде виключено зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків, натомість додано зупинки на станціях Слов’янськ та Лозова.

"Звертаємо увагу пасажирів, що ці зміни стосуються виключно рейсів у період з 15 по 20 грудня, продаж на які був тимчасово обмежений на час доопрацювання графіка", - зазначає прес-служба.

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