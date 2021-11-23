Держдеп США обіцяє продовжити тиснути санкціями на "ПП-2"

США вводитимуть нові санкції проти російського магістрального газопроводу "Північний потік-2"﻿. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, обмеження вводитимуться згідно із законом "Про захист енергетичної безпеки Європи" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

"Ми продовжимо дотримуватися законодавства щодо виконання PEESA належним чином щодо організацій, які беруть участь у будівництві газопроводу" , — заявив він.

Сполучені Штати 22 листопада оголосили про рішення запровадити додаткові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". У Росії назвали нові санкції США щодо "Північного потоку-2" незаконними та неправильними.