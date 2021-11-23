У Раді пропонують прирівняти ЛГБТ до педофілів та запровадити штрафи

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів, якими гомосексуалізм та трансгендерність прирівнюються до педофілії. А проведення маршів рівності пропонується заборонити, повідомляє Обозреватель.

Відповідні проєкти законів № 6325, 6326 та 6327 оприлюднені на сайті парламенту. Усі вони направлені на розгляд до профільного комітету.

Ініціаторами виступили кілька народних депутатів від "Слуги народу": Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьмих, Артем Культенко, а також Віктор Мялик з групи "За майбутнє".

Так, нардепи прирівнюють гомосексуалізм і трансгендерність до педофілії та пропонують запровадити штрафи за їх пропаганду.

Під пропагандою гомосексуалізму автори вважають:

виготовлення, розповсюдження або використання речей із символікою ЛГБТ-спільноти;

публічне визнання гомосексуалізму як норми та заклик до укладення одностатевих шлюбів або будь-яких інших, які не згадуються в Конституції, через ЗМІ, книги чи інші матеріали;

створення продукції та відео про відносини між людьми однієї статі із сексуальним характером.

Трансгендерність автори назвали трансгендеризмом та визначили її як невідповідність ідентичності біологічній статі.

До пропаганди вони віднесли: рекламу зміни статі; визнання це нормою та рекламу за допомогою гасел плакатів або у ЗМІ.

Карати пропонується штрафом від 17 до 51 тисяч гривень, а при повторному порушенні – від 51 до 85 тисяч гривень. Чиновників хочуть штрафувати на 85 тисяч гривень.