Депутати Ірпінської ради обурилися через непристойну рекламу

Депутати міської ради Ірпеня планують звернутися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського через білборди з рекламою нерухомості, в якій використано каламбур із залученням числа Пі, повідомляє Большой Киев.

“Дзвонили з офісу Уповноваженого із захисту державної мови щодо сумнозвісної реклами в Ірпені. Питали, чи можемо ми навести лад самостійно на міському рівні. Бо скарги від ірпінців пішли до них нагору. Завтра буду пропонувати розглянути це питання на засіданні комісії Ірпінської міськради з питань регламенту, депутатської етики та внутрішньої політики, виявлення та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційної політики. Одна спроба вже була, не вистачило голосів. Також це питання вже розглядала комісія Київської облради. Але білборди висять досі уже понад місяць“, – написав у себе в Facebook депутат фракції “Європейська Солідарність” Тимур Нагалевський.

Реклама, про яку йде мова, у своєму слогані обігрує звучання 3,14, тобто математичної константи Пі. Виходить дещо непристойний контекст.

Нагалевський також натякнув на “причетність” місцевої влади до установки”креативних” білбордів.

“Звернувся до Ірпінського міського голови з проханням, аби він звернувся до кінцевого бенефіціарія компанії, яка рекламується в такий спосіб, і який є лідером політичної партії, яку представляє міський голова та найбільша фракція в міській раді. Міський голова запевнив, що звернеться і до бенефіціарія, і до його рекламної кампанії, яка монопольно тримає ринок зовнішньої реклами в місті.Якщо й після цього нічого не буде вирішено, то я з колегами по міській раді готовий запропонувати звернутися разом з Уповноваженим із захисту державної мови та Уповноваженої президента України з прав дитини до Міністерства внутрішніх справ і особисто до Дениса Монастирського“, – зазначив представник “ЄС”.

Він не назвав жодних прізвищ, але відомо, що мер Ірпеня, Олександр Маркушин, є представником партії “Нові обличчя”. Головою партії є колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк.