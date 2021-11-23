У Нідерландах запровадили штраф за недотримання дистанції

У середу, 24 листопада, набуває чинності обов'язкове дотримання соціальної дистанції, а за її порушення загрожує штраф до 96 євро, повідомляє Ділова столиця.

Згідно з інформацією нідерландських ЗМІ, відповідне правило було введено на тлі того, що в країні стрімко погіршується ситуація з поширенням коронавірусу.

У Нідерландах переконані в тому, що соціальне дистанціювання є одним із найважливіших правил, яке має позитивно вплинути на боротьбу із захворюванням.

Зобов'язання поширюється на всіх віком від 18 років, проте не на членів однієї сім'ї та не на заклади громадського харчування. Разом з тим правило не діятиме і в інших ситуаціях, де дотримання дистанції неможливе.