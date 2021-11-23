У Туреччині через обвал ліри почалися протести

У Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти - ліри - стосовно долара. Протестувальники вимагають відставки уряду, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Такої катастрофи в історії республіки не було" , - сказав Кемаль Кілідароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії, звинувачуючи в падінні валюти президента Реджепа Ердогана, який очолює країну з 2003 року, пишуть місцеві ЗМІ.

До вечора 23 листопада 13,4 ліри давали за один долар. Після рекордного падіння національної валюти люди побоюються зростання цін на продукти.

Жителі Анкари та Стамбула вийшли на вулиці зі своїми каструлями та сковородами, щоб висловити протест проти обвалення національної валюти.

У місті Батікент поблизу турецької столиці громадяни скандували гасла "Відставка Ердогана" і "Уряд у відставку".

У Стамбулі члени Робочої партії Туреччини зробили заяву для ЗМІ перед Центральним банком після маршу. Також в акціях протесту взяли участь члени Комуністичної партії Туреччини. Поліція перекрила Стамбульську площу Таксим.

ODTÜ'de öğrenciler "ODTÜ ayakta, #hükümetistifa" sloganlarıyla yürüyüşe başladı Dolar'ın aralıksız olarak yükselmesine karşı tepki gösteren ODTÜ'de öğrenciler eyleme başladı. #Dolar12TL pic.twitter.com/os7Wl3hPV9 — Esra Tokat (@tokatesraa) November 23, 2021

Kadıköy'de zamlara, yoksulluğa, sermaye iktidarına, tek adam hükümetine karşı sokaklardayız. Halkımızı bu çağrıyı büyütmeye, bizlere sefaleti dayatanlara karşı ses çıkarmaya, sokağa çağırıyoruz. #Hükümetİstifa pic.twitter.com/ghbia9w1sb — Emek Partisi Kadıköy (@emepkadikoy) November 23, 2021

Раніше ми писали, що ліра обвалилася після обіцянки Ердогана виграти "економічну війну за незалежність".