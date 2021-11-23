У Канаді Uber Eats почне доставляти марихуану

В Канада у провінції Онтаріо сервіс Uber Eats почне доставляти марихуану, повідомляє InfoResist.

У Uber Eats з’явиться спеціальний розділ мережі Tokyo Smoke, через який користувачі зможуть замовити канабіс. Забрати замовлення можна протягом години після підтвердження віку в додатку.

Точна дата запуску нової послуги невідома, зараз додаток працює в тестовому режимі. Також поки немає інформації про те, чи стане послуга доступна в інших районах Канади.

“Ми будемо продовжувати уважно стежити за правилами і можливостями по кожному ринку. І в міру розвитку місцевих і федеральних законів ми будемо вивчати можливості з продавцями, які працюють в інших регіонах”, – зазначив представник Uber.

Згідно з канадським законодавством, вживання марихуани легалізували з 2018 року, проте її доставлення досі незаконне. У компанії вважають, що партнерство з Tokyo Smoke допоможе подолати нелегальну торгівлю в країні і дозволить канадцям купувати безпечний і легальний канабіс.

Ринок марихуани в Канаді оцінюється приблизно в 4 млрд доларів. Згідно з прогнозами галузевої дослідницької компанії BDS Analytics, до 2026 року продажі в країні зростуть до 6,7 млрд доларів.