Рукопис Ейнштейна з теорії відносності було продано за 11,6 млн

Один із підготовчих рукописів теорії відносності Альберта Ейнштейна було продано на аукціоні в Парижі за 11,6 мільйона євро. Спочатку аукціонний будинок Christie's оцінив продажну ціну рідкісного документа на суму від двох до трьох мільйонів євро, повідомляє Seznam Zprávy.

У рукописі 54 сторінки, і в 1913 і 1914 роках її редагували в Цюріху сам Ейнштейн та його соратник й довірена особа Мікеле Бессо. За словами представника Christie's, рукопис майже чудово зберігся, тому що Ейнштейн, ймовірно, не став би зберегти те, що він вважав робочим документом.

«Усі рукописні документи Ейнштейна дуже рідкісні, особливо ті, що були створені до 1919 року», - йдеться у повідомленні аукціонного будинку.

Експерт розповів, що в рукописі є помилки, і це робить документ ще ціннішим, оскільки демонструє наполегливість великого фізика.

До цього найдорожчий рукопис Ейнштейна був проданий на аукціоні у 2018 році за 2,8 мільйона доларів.