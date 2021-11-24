ВПС України відпрацювали удари по наземних цілях

Ударна та винищувальна авіація Повітряних сил ЗС України у вівторок увечері відпрацювала завдавання повітряних ударів по противнику на полігонах "Широкий лан" та "Києво-Олександрівський", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ударна авіація – літаки Су-24М та Су-25, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 завдавали ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Після чого винищувачі відпрацювали повітряні бої та завдали імітованих ударів по наземних та надводних цілях в акваторії Чорного моря. моря" , – йдеться у повідомленні пресслужби командування Повітряних сил ЗС України на сторінці у Фейсбук у вівторок увечері.

Зазначається, що під час тренувань ланка винищувачів перехопила військово-транспортний літак Ан-26, який захопив терористами. Винищувачі МіГ-29 змусили літак здійснити посадку на певному аеродромі, де воїни СЗГ відпрацювали антитерористичні заходи.

У пресслужбі також наголосили, що особливу увагу було приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.