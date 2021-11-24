США відповіли на звинувачення РФ у "репетиції ядерного удару"

В американському Міністерстві оборони відповіли на звинувачення російського міністра Сергія Шойґу, що американські літаки тренувались застосовувати ядерну зброю проти Росії, повідомляє Українська правда.

"Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів" , - заявив ЗМІ представник Пентагону Антон Семельрот.

Нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойґу заявив на переговорах з китайським колегою, що американські бомбардувальники "відпрацьовували застосування ядерної зброї" проти Росії в ході нещодавніх військових навчань Global Thunder.