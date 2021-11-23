Вищі воєначальники США та РФ обговорили питання безпеки

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо «низки питань безпеки», повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив у вівторок речник Об’єднаного комітету полковник Дейв Батлер.

«Телефонна розмова відбулася на продовження спілкування двох лідерів з метою зниження ризиків та врегулювання конфліктів на оперативному рівні» ,- йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі розмови.