24 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День еволюції, Міжнародний день вина "Карменер", повідомляє УНІАН.

У США - День сімейних опікунів, день Ді Бі Купера, День "Що тобі подобається в Америці", Дурна середа, День вашого унікального таланту, День музичного автомата, День "Один на один з фартухом", День сардин, День коричневих локонів, День завоювання друзів і надання впливу на людей, в Туреччині - День вчителя, в Португалії - День наукової культури, в Конго - День революції, в Таджикистані - День Державного прапора, в Індії - День мучеництва гуру Тегха Бахадура, День Лачіта.

Пам'ятні дати 24 листопада, річниці та події

У 1642 році голландець Абель Тасман відкрив острів біля берегів Австралії, названий його ім'ям.

У 1859 році Чарльз Дарвін опублікував свою книгу "Походження видів шляхом природного відбору або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя". Це видання розійшлося за один день.

24 листопада 1874 року американець Джозеф Глідден отримав патент на колючий дріт. Винахід полягал в тому, що на несучий дріт навивалися спіралі, що закінчувалися шипами. Саме така конструкція колючого дроту, яка була проста і надійна, спочатку використовувалася для створення огорож навколо загонів для худоби – це був дешевий і ефективний спосіб огорожі величезних територій, що дало поштовх до розвитку пасовищного скотарства.

У 1971 році Ді Бі Купер (псевдонім американського злочинця) захопив літак Boeing 727 компанії Northwest Airlines, що прямував з Портленда в Сіетл. Отримавши викуп в 200 тисяч доларів, викрадач випустив пасажирів, змусив пілотів злетіти і вистрибнув з парашутом приблизно в 50 кілометрах на північний схід від Портленда. Незважаючи на тривале розслідування, ФБР не вдалося ні встановити особу викрадача, ні з'ясувати його подальшу долю, і в липні 2016 року розслідування було офіційно призупинено. Випадок з Купером залишається єдиним нерозкритим викраденням літака в історії комерційної авіації.

У 1992 році поблизу Гуйліня зазнав аварії літак Boeing 737-3y0 компанії China Southern Airlines. Загинули 142 людини. На той момент це була найбільша авіакатастрофа в КНР.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 листопада вшановує пам'ять преподобного Федора Студита. У народі вважається, що саме з цього дня починає стикнути земля. Інша назва свята "Федір Заметуха".

Що сьогодні не можна робити

Не влаштовуйте сватання і весілля - подружнє життя буде нещасливим. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями - є ризик спровокувати конфлікт.

Прикмети на 24 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яскраве сонце - незабаром похолодає;

мокрий сніг - протягом тижня настане відлига;

на вулиці тепло - зима буде теплою, і навпаки.

Іменини 24 листопада

Іменини у Віктора, Вікентія, Максима, Стефаніди, Федора та Євгена.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.