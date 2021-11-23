У ТКГ відзначили зниження динаміки паспортизації мешканців ОРДЛО

У Кремлі втратили інтерес до паспортизації мешканців ОРДЛО після виборів до Держдуми. Про це заявив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Новое время.

В етері Україна 24 він пояснив, що процес активної паспортизації мешканців тимчасово окупованих територій закінчився після закінчення виборів до Держдуми РФ.

«Зараз паспортизація проводиться дуже мляво. Я не маю цифр, я не вірив би російським цифрам, бо навіть на сайті МВС Росії одні повідомлення про паспортизацію спростовують попередні. Тому тут різною може бути статистика. Єдине, про що можна абсолютно впевнено говорити — динаміка помітно знизилася, інтерес до цього процесу у Кремлі зараз зник» , — йдеться у повідомленні.

Гармаш додав, що у так званих республіках черга на отримання російського паспорта сформована до 2025 року, тому видача паспортів мешканцям окупованих територій продовжиться.

За даними пресслужби українського омбудсмена, мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей отримали від окупаційної влади 1,42 млн. так званих паспортів.