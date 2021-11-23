Таксисти у Києві хочуть підняти ціну проїзду майже на половину

Вартість проїзду в таксі в Києві підвищать відразу ж після підвищення цін на проїзд у міському транспорті, або ж із підвищенням вартості палива. Про це заявив в ефірі телеканалу "Київ" голова профспілки таксистів у Києві Валентин Голубєв, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, служби будуть змушені підвищити базову ціну на 40%. Так, поїздка на 10 кілометрів стане дорожчою приблизно на 40 гривень. Вартість одного кілометра проїзду збільшиться із 6 до 10 гривень.