Bellingcat не знайшла доказів "зливу" Єрмаком даних про "вагнерівців" Лукашенко

Журналісти-розслідувачі Bellingcat шукали, але не знайшли підтвердження "чуток" про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито попередив диктатора Біларусі Олександра Лукашенка про перебування на білоруській території країни бойовиків ПВК Вагнера і закликав затримати їх. Про це сказав журналіст Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Ліга.net.

"Чи правда, що західні спе ﻿ цслужби перехопили дзвінок Андрія Єрмака керівнику Адміністрації президента Білорусі, де він прямо повідомив про те, що "до вас їдуть вагнерівці, затримайте їх"?" , – спитав Гордон.

"Ми чули цей слух, але підтвердження не знайшли. Якби у нас були зв'язки зі спецслужбами, то, можливо, ми б дізналися, чи є такий дзвінок. Інакше ніяк не знайти. Але докази такої версії… ми шукали-шукали… не знайшли" , – відповів Грозєв.

17 листопада Bellingcat опублікувала розслідування про операцію проти ПВК Вагнера. Зеленський заявив, що версія Bellingcat підтверджує позицію ВП, а також що розслідування триває за трьома напрямками.