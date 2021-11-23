У зоні ООС поранило бійця ЗСУ
На Донбасі у вівторок, 23 листопада, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів: поранено одного українського захисника. Про це заявили у штабі операції Об’єднаних сил, повідомляє Корреспондент.
За даними військових, у напрямку Зайцевого незаконні збройні формування вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, біля Верхньотерецького - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Шумів - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїнові надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначили у пресслужбі.
У відповідь на дії сепаратистів українські бійці відкривали вогонь, змусивши таким чином противника припинити обстріл.