У зоні ООС поранило бійця ЗСУ

На Донбасі у вівторок, 23 листопада, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів: поранено одного українського захисника. Про це заявили у штабі операції Об’єднаних сил, повідомляє Корреспондент.

За даними﻿ військових, у напрямку Зайцевого незаконні збройні формування вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, біля Верхньотерецького - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Шумів - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїнові надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний" , - зазначили у пресслужбі.

У відповідь на дії сепаратистів українські бійці відкривали вогонь, змусивши таким чином противника припинити обстріл.