НАН заявила, що пік COVID-смертності в Україні вже пройдено

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 вже пройдено. Це вказується в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада - 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56").﻿ Про це йдеться на сторінці Facebook Національної академії наук України, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).

На думку вчених, пік смертності був пройдений 8-12 листопада. Дослідники вважають, що надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад.

У прогнозі вказується, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Зокрема, у порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53 %.