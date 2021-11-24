Литва протестує проти запуску другого блоку Білоруської АЕС

У вівторок, 23 листопада, представнику посольства Білорусі у Литві вручили ноту протесту у зв'язку з наміром Білорусі розпочати пуск 2-го енергоблока атомної електростанції біля литовського кордону.﻿ Про це заявили у міністерстві закордонних справ Литви, повідомляє Українська правда.

Міністерство закордонних справ підкреслило, що введення в експлуатацію 2-го блоку Білоруської атомної електростанції подвоїть загрози ядерній безпеці та навколишньому середовищу в Литві та інших державах регіону, і тому наполегливо закликає Білорусь утриматися від цього "безвідповідального рішення".

Литва також вимагає призупинити роботу першого енергоблоку атомної електростанції, доки не будуть виконані всі сучасні вимоги ядерної безпеки.

У ноті також зазначається, що поки "Білоруська атомна електростанція працює на Островецькому майданчику, Литва вживатиме всіх можливих дипломатичних, політичних, правових та технічних заходів для захисту добробуту свого народу та інтересів національної безпеки".