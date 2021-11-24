Прем'єр Грузії назвав головний бар'єр у відносинах з РФ
Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах із Росією є те, що РФ не поважає суверенітет та територіальну цілісність республіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Росія не поважає суверенітет нашої країни, єдність нашої країни та продовжує окупацію територій нашої країни. Саме це є головним бар'єром у наших відносинах", - заявив Гарібашвілі у вівторок увечері в ефірі Першого каналу Громадського мовника Грузії.
Коментуючи стан відносин із РФ, він нагадав, що у 2012 році, коли партія "Грузинська мрія" прийшла до влади, з Росією не було жодних контактів, у тому числі в економічному та культурному напрямі.
"Єдине, всім нагадаю, що тодішній президент (Михеїл - ред.) Саакашвілі намагався (добитися - ред.), щоб хоча б відкрився російський ринок, щоб відновилися торговельно-економічні відносини. З цією метою колишня влада навіть запровадила безвізовий режим для Росії, а також безумовно підтримали вступ Росії до Світової організації торгівлі, а натомість ми нічого не отримали", - сказав Гарібашвілі, дорікнувши колишню владу республіки в передачі та продажу багатьох стратегічних активів та об'єктів російським компаніям.
За словами прем'єра, коли прийшла до влади "Грузинська мрія", з боку європейських та американських партнерів були рекомендація та порада, щоб Грузія змогла досягти деескалації з Росією і, як він вважає, це зробити вдалося.
Гарібашвілі вказав на чинний формат неформального діалогу Грузії та РФ "Абашидзе – Карасін" (Празький переговорний формат Григорій Карасін – Зураб Абашидзе існує з 2012 року – ред.), зазначивши, що в його рамках було зроблено багато практичних кроків. Водночас він зазначив, що в політичному напрямі жодного прогресу немає.
"У політичному напрямку у нас немає жодних зрушень щодо Росії, це досить складне питання. Щодо Росії нашою головною претензією чи головною проблемою є територіальна цілісність нашої країни", - заявив прем'єр Грузії.