Прем'єр Грузії назвав головний бар'єр у відносинах з РФ

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах із Росією є те, що РФ не поважає суверенітет та територіальну цілісність республіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія не поважає суверенітет нашої країни, єдність нашої країни та продовжує окупацію територій нашої країни. Саме це є головним бар'єром у наших відносинах" , - заявив Гарібашвілі у вівторок увечері в ефірі Першого каналу Громадського мовника Грузії.

Коментуючи стан відносин із РФ, він нагадав, що у 2012 році, коли партія "Грузинська мрія" прийшла до влади, з Росією не було жодних контактів, у тому числі в економічному та культурному напрямі.

"Єдине, всім нагадаю, що тодішній президент (Михеїл - ред.) Саакашвілі намагався (добитися - ред.), щоб хоча б відкрився російський ринок, щоб відновилися торговельно-економічні відносини. З цією метою колишня влада навіть запровадила безвізовий режим для Росії, а також безумовно підтримали вступ Росії до Світової організації торгівлі, а натомість ми нічого не отримали" , - сказав Гарібашвілі, дорікнувши колишню владу республіки в передачі та продажу багатьох стратегічних активів та об'єктів російським компаніям.

За словами прем'єра, коли прийшла до влади "Грузинська мрія", з боку європейських та американських партнерів були рекомендація та порада, щоб Грузія змогла досягти деескалації з Росією і, як він вважає, це зробити вдалося.

Гарібашвілі вказав на чинний формат неформального діалогу Грузії та РФ "Абашидзе – Карасін" (Празький переговорний формат Григорій Карасін – Зураб Абашидзе існує з 2012 року – ред.), зазначивши, що в його рамках було зроблено багато практичних кроків. Водночас він зазначив, що в політичному напрямі жодного прогресу немає.