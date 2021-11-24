До Ради внесено законопроект про продовження особливого статусу Донбасу

У Верховній Раді у вівторок, 23 листопада, зареєстрували законопроєкт №6342 про внесення змін до закону про особливий статус Донбасу, повідомляє Корреспондент.

Так, автори документа﻿, серед яких переважно члени фракції Слуга народу, пропонують вкотре продовжити дію статті 1 закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей від 16 вересня 2014 року.

Дію статті 1 закону про особливий статус Донбасу продовжують щороку з 2014 року. Текст нового документа наразі не оприлюднено.