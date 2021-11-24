Названа найпопулярніша версія Android

Android 10 виявилася найпопулярнішою версією ОС від Google, повідомляє Лента.Ру.

Автори зазначили, що Google припинила повідомляти про розповсюдження тієї чи іншої версії Android наприкінці 2018 року, проте такі дані залишаються доступними в Android Studio. Виходячи зі звіту, журналісти назвали Android 10 найпопулярнішою ОС екосистеми Google - вона встановлена на 26,5 відсотках смартфонів. На другому місці опинилася Android 11 із часткою 24,2 відсотка, на третьому — Android 9, яка має частку 18,2 відсотка.

Далі у списку йдуть Android 8, 7 та 6, які отримали частку 13,7, 6,3 та 5,1 відсотка відповідно. Автори зазначили, що рейтинг складався на основі даних програм із Google Play.

Журналісти здивувалися, що випущена 2020 року Android 11 не стала найпопулярнішою ОС, пропустивши вперед операційну систему 2019 року. У топі немає Android 12, яка поки що доступна лише смартфонам Google Pixel.

Публічний реліз Android 12 – актуальної ОС від Google – відбувся на початку жовтня. Операційну систему було анонсовано наприкінці травня.