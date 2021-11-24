Захід відреагує дуже жорстко - Резніков про атаку РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками переговорів з американським та британським колегами заявив, що дані розвідслужб трьох держав щодо нарощування військ РФ біля українського кордону збігаються, повідомляє Корреспондент.

"У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша та їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агентствами - висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий" , - зазначив﻿ міністр оборони.

Він наголосив, що держави-партнери України проведуть консультації на рівні Євросоюзу та НАТО, проте вже зараз вони дали чітко зрозуміти, що Київ не залишиться наодинці з Москвою у разі вторгнення.

За словами Резнікова, ідеться не про висловлення занепокоєння, а про "дуже жорстку реакцію" - від економічних і політичних санкцій до збільшення допомоги Україні безпосередньо технікою та озброєнням.

Зазначимо, напередодні про заплановані консультації щодо України на рівні НАТО повідомили й у Вашингтоні. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс уточнив, що переговори, імовірно, відбудуться найближчим часом.