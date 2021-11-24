Як може виглядати iPhone у майбутньому: що відомо

Компанія Apple готується випустити скляний смартфон із шістьма дисплеями – по одному на "кожен бік шестигранного прозорого корпуса". Вони зможуть забезпечити додаткову ширину зображення, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Daily Mail, новий пристрій матиме повністю скляний корпус. Компанія вже отримала патент на випуск скляних пристроїв: iPhone, Apple Watch та комп'ютера Mac від Управління з патентів і товарних знаків США.

Apple планує зробити стінки корпусу різними за товщиною для того, щоб підвищити міцність таких гаджетів. Джерело: Concepts iPhone

В описі моделі гаджета йдеться, що користувач зможе перетягувати іконки додатків з одного екрана на інший, огинаючи корпус пальцем. Окрім цього, власник зможе зменшувати або збільшувати гучність музики або розмови, просто стискуючи телефон із боків.

Серед кнопок, які ковзають поверхнею пристрою: wi-fi, гучність, музика, телефонна книжка, фото, відео та багато інших програм, уже знайомих тим, хто користується продукцією компанії Apple. Перетягти їх на інший бік можна буде навіть під час розмови.

Корпус задає внутрішній об'єм та містить різні функціональні елементи. Джерело: Patenty Apple

У патенті сказано, що зображення в цій моделі може виводитись на всі шість сторін.

Також ALL-GLASS можна буде використовувати для різних спеціальних завдань. Наприклад, з його допомогою можна вимірювати зусилля, що докладаються, оцінюючи ступінь деформації скляних ділянок.

За словами представників Apple, пристрій виглядатиме "візуально і тактильно безшовним", тож увесь телефон виглядатиме так, ніби він зроблений із цілісного шматка скла. Запатентований дизайн отримав назву "скляний брус" (single slab of glass).