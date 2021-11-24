МОЗ закупило ноутбуки для медцентрів вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я закупило ноутбуки для медичних закладів, які проводять щеплення від COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

"Заклади охорони здоров'я, що проводять вакцинацію українців від COVID-19, отримають нові ноутбуки. Міністерство охорони здоров‘я сьогодні відвантажило зі складу 372 нових ноутбуки та оптичні мишки" , - заявили у МОЗ.

Нову техніку відправили в усі регіони України.

“Міністерство закупило нову техніку, щоб полегшити роботу наших лікарів. На сьогодні медичні записи про пацієнтів вносяться до електронної системи охорони здоров'я. Тому забезпеченість портативними комп’ютерами – це необхідність, у якій ми намагаємося допомогти” , – відзначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

На сьогодні в електронній системі охорони здоров’я працюють понад 5 тис. медичних закладів. До ЕСОЗ внесені понад 523 млн електронних медичних записів, зокрема візити, діагнози, призначення та висновки про пацієнта.

Користуються електронною системою охорони здоров’я загалом понад 32 млн українців, які обрали свого сімейного лікаря.

Загалом від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 для забезпечення закладів охорони здоров’я необхідною технікою за ініціативи МОЗ були закуплені 597 ноутбуків та оптичних мишок за кошти спільного зі Світовим банком проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".