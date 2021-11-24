США відновлять переговори з талібами

Сполучені Штати відновлять переговори з талібами наступного тижня в Катарі, під час яких обговорять боротьбу з тероризмом і гуманітарну кризу в Афганістані.﻿﻿ Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Українська правда.

Як інформують ЗМІ, американську делегацію очолить спеціальний представник США по Афганістану Том Уест під час запланованих двотижневих переговорів.

Сторони обговорять "наші життєво важливі національні інтереси", зазничив Прайс. Серед них: