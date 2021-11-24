У разі вторгнення Росії, ВР збереться за кілька годин - Корнієнко

У разі російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися терміново, щоб запровадити воєнний або надзвичайний стан, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламенту, представник владної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за пару годин зібратися є… У Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан – зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради вона має протягом кількох годин» , – вказав віцеспікер.

Він повідомив, що у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту парламентарів, щоб ухвалити рішення.