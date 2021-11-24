США не запросили РФ та Китай на "Саміт за демократію"

США не запросили РФ та Китай на "Саміт за демократію"

Держдеп США запросив на «Саміт за демократію», який проведуть 9-10 грудня у режимі відеоконференції, 110 країн та територій. Список опубліковано на сайті Держдепу, повідомляє Лента.Ру.

У списку запрошених, зокрема, відсутні Росія та Китай.

При цьому серед учасників є Тайвань, який, згідно з офіційною позицією КНР, підтримуваною більшістю країн, є однією з китайських провінцій. У списку також є всі країни, що входять до ЄС, за винятком Угорщини. На саміт, згідно з документом, не було запрошено також Туреччину.

Серед запрошених також немає Саудівської Аравії, арабських країн Перської затоки, Ірану, КНДР, Венесуели, Нікарагуа, Судану та Ефіопії та низки країн Африки, Латинської Америки та Азії.

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