У Києві через снігопад зафіксовано 25 ДТП за вечір
На дорогах української столиці ввечері у вівторок, 23 листопада, через снігопад сталося щонайменше 25 дорожньо-транспортних пригод. Такі дані навів перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Корреспондент.
"З першим снігом, кияни! Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП. Патрульні оперативно оформлюють адмінматеріали та відновлюють рух транспорту", - написав Білошицький.
Таку ситуацію на трасах Києва в умовах негоди чиновник пов'язав із тим, що деякі власники авто досі не змінили шини на своєму транспортному засобі на зимові, і закликав зробити це.
"В осінньо-зимовий період необхідно міняти шини на своєму авто на зимові - вони за низьких температур зберігають свою еластичність, а значить, гарантують краще зчеплення і скорочують гальмівний шлях на холодних, мокрих, засніжених та обмерзлих дорожніх покриттях", - нагадав Білошицький.