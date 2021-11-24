У Києві через снігопад зафіксовано 25 ДТП за вечір

На дорогах української столиці ввечері у вівторок, 23 листопада, через снігопад сталося щонайменше 25 дорожньо-транспортних пригод. Такі дані навів перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Корреспондент.

"З першим снігом, кияни! Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП. Патрульні оперативно оформлюють адмінматеріали та відновлюють рух транспорту" , - написав﻿ Білошицький.

Таку ситуацію на трасах Києва в умовах негоди чиновник пов'язав із тим, що деякі власники авто досі не змінили шини на своєму транспортному засобі на зимові, і закликав зробити це.