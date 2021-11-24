У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за екстремістські злочини

МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства за екстремістські злочини та встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на екстремістські інтернет-ресурси, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення національної безпеки держави. Зокрема, вважаємо, що громадянство Республіки Білорусь може бути втрачено особами, визнаними винними у скоєнні окремих категорій злочинів екстремістської спрямованості або заподіянні тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь, незалежно від способу набуття громадянства" , - заявив в інтерв'ю виданню "Мінська правда" начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин.

Інтерв'ю було опубліковано у вівторок на сайті видання. Крім того, у МВС вважають "необхідним встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, та застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їхнього майна".

За словами Паршина, у 2021 році Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією встановило 120 власників та адміністраторів інтернет-ресурсів деструктивної спрямованості. Обмежено доступ до 104 таких інтернет-ресурсів, матеріали 125 телеграм-каналів та чатів визнані екстремістськими. За рішенням МВС Білорусі є екстремістськими формуваннями 13 груп громадян, їхня діяльність заборонена.