У Сирії заявили про загибель мирних жителів після авіаудару Ізраїлю

Армія Сирії заявила про двох загиблих мирних жителів після авіаудару Ізраїлю, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з інформацією агентства SANA, ще сім людей отримали поранення в результаті атаки на місто Хомс. Напередодні в Сирії повідомили про віддзеркалення атаки ізраїльських збройних сил над Хомсом.

"Наші ППО відбили атаки, збивши велику частину ворожих ракет. Внаслідок агресії загинули двоє мирних жителів, один отримав серйозні травми, поранення також отримали шестеро військовослужбовців, було завдано матеріальних збитків" , - йдеться у заяві.

23 листопада стало відомо, що бойовики угруповання «Джебхат ан-Нусра» вбили чотирьох сирійських військових одразу у кількох районах провінцій Хамо та Алеппо.