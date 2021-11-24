Байден вирушив на канікули

Президент США Джо Байден вирушив на п'ять днів у Масачусетс на мініканікули. Про це заявили у Білому домі, повідомляє РИА Новости.

Журналісти президентського пулу поінформували, що Байден уже прибув на фешенебельний курортний острів Нантакет.

Згідно з розкладом Байдена, до неділі у нього не заплановано публічних заходів. У четвер в США відзначається національне свято - День подяки, і багато американців беруть вихідні або відгули в дні до і після цього свята, щоб відвідати родичів.

На пресбрифінгу Білого дому прессекретаря президента Джен Псакі запитали, як Байден збирається пояснити свою відпустку серед мільярдерів, коли інфляція призвела до значного подорожчання традиційного столу на День подяки.

"Зараз час відставити політику убік, провести час із близькими та поговорити про те, за що ми вдячні… Де б президент не був, він працюватиме" , - запевнила Псакі.