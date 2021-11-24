Пентагон створив новий підрозділ зі стеження за НЛО

Міністерство оборони США заявило, що в його структурі буде новий підрозділ зі спостереження за повітряними об'єктами, який прийде на зміну нинішній робочій групі зі спостереження за НЛО, повідомляє РИА Новости.

Раніше до складу ВМС США входила робоча група за невідомими летючими об'єктами. Назва нової структури буде довша: група з ідентифікації та синхронізації підходу до повітряних об'єктів, в англійській абревіатурі - AOIMSG.

"Група синхронізуватиме дії в Міністерстві оборони та в усьому уряді США щодо виявлення, ідентифікації та атрибуції інтересів об'єктів в особливих зонах повітряного простору. Вона також оцінюватиме і знижуватиме будь-які пов'язані загрози для безпеки польотів та національної безпеки" , - йдеться в повідомленні Пентагону.