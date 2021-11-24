Японія продасть частину запасів нафти для стабілізації ринку

Влада Японії планує продати близько 4,2 млн барелів нафти зі своїх запасів для стабілізації цін на ринку, повідомляє Газета.ru.

За інформацією місцевих ЗМІ, продаж планують завершити до кінця цього року, а постачання здійснити до березня 2022 року. Всього в резерві в Японії знаходиться близько 4627 млн ​​барелів нафти, що покриває потреби упродовж 235 днів.

Професор Національного інституту передових політичних досліджень Хісанорі Неї сказав, що уряд може виставити на продаж 30 млн барелів нафти зі стратегічних резервів приватних компаній.