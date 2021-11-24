У горах Грузії загинув власник футбольного клубу

У вівторок, 23 листопада, у Казбецькому муніципалітеті Грузії біля вершини Дедаена рятувальниками було знайдене тіло відомого бізнесмена та власника футбольного клубу Зестафоні Ілії Кокаї, повідомляє Новий час.

Згідно з даними грузинських ЗМІ, 65-річний Кокая загинув під час сходження на вершину.﻿ Загиблий бізнесмен захоплювався альпінізмом. Минулого місяця Кокая піднявся на вершину африканського континенту Кіліманджаро (5 тис. 895 м) на кордоні Танзанії та Кенії.

2004 року бізнесмен заснував футбольний клуб Зестафоні, який двічі вигравав чемпіонати Грузії. Також у 2003-2007 роках був одним із засновників та головним акціонером Зестафонського феросплавного заводу.