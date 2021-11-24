До конкурсу на посаду голови ДБР допустили лише 7 осіб

До конкурсу на посаду директора ДБР допустили мінімальну кількість кандидатів — лише 7 осіб, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це написав голова правління StateWatch Олександр Лємєнов на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Лємєнова, допуск до конкурсу лише 7 кандидатів — перетворює відбір на відвертий фарс.

Здобувачами вакантної посади стали Я. Дорошенко, О. Козленко, С. Корінь, О. Руденко, С. Мережко, О. Тарасюк та виконувач обов'язків директора ДБР на цю мить — Олексій Сухачов.

На думку Лємєнова, Сухачов є креатурою "зв'язки" Татаров-Портнов, які узгодили його кандидатуру з головою ОП Андрієм Єрмаком. При цьому рівень кваліфікації Сухачова викликає низку питань, оскільки нинішній в.о. директора ДБР не зумів скласти іспит на знання законодавства під час реформи прокуратури.

Лємєнов наголошує, що у попередньому конкурсі на посаду голови ДБР у 2017 році, подали документи та були допущені до конкурсу понад 60 осіб.