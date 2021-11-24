Курс валют НБУ на 24 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 23 листопада досяг рівня 26.86 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 30,24 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.58 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 35.92 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,82 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 6.41 за 1 польський злотий.