Курс валют НБУ на 24 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 23 листопада досяг рівня 26.86 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 30,24 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.58 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 35.92 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,82 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 6.41 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.860 400
|EUR
|Євро
|30.235 400
|RUB
|Рубль
|0.357 830
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.916 400
|CHF
|Швейцарський франк
|28.817 100
|PLN
|Польський злотий
|6.410 600