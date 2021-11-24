Тихановська розкритикувала Меркель за дзвінок Лукашенку

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська критично поставилася до нещодавнього дзвінка в.о. канцлера ФРН Ангели Меркель білоруському диктатору Олександру Лукашенку, повідомляє Укрiнформ.

Своє ставлення вона висловила у відеозверненні до учасників Берлінського зовнішньополітичного форуму. Лукашенко, зауважила Тихановська, намагається розколоти ЄС, шантажує Захід, змушуючи його до діалогу, а відтак – легітимізації.

«І він частково досяг, чого хотів: Ангела Меркель телефонувала йому (Лукашенку - ред.)» , - заявила Тихановська.

Вона висловила сподівання, що ця розмова допоможе врятувати життя мігрантів, але підкреслила, що «такі дзвінки не мають стати чимось нормальним». Опозиціонерка вірить, що європейські лідери не будуть введені в оману стратегією Лукашенка – легітимізувати себе через шантаж.

«Якщо Європа піддасться тиску, вона підірве свою безпеку» , - застерегла Тихановська.

Вона закликала не забувати про страждання «9,5 млн білорусів, які перебувають у заручниках у диктатора».

«Я закликаю Німеччину та ЄС надавати підтримку правозахисним організаціям, ЗМІ та громадянському суспільству... прийняти комплексну санкційну політику, адже це здається найбільш ефективним засобом» , - заявила Тихановська.

Вона підкреслила, що в Заходу не має бути ілюзій: Лукашенка не можна «перевиховати або вгамувати», ключ до вирішення ситуації – у комбінації допомоги та тиску.

«Білорусь – лакмусовий папірець того, що європейські цінності означають у реальності. Це - нетрадиційний випадок, і він вимагає нетрадиційних рішень» , - заявила Тихановська.

Учасник панельної дискусії, віцепрезидент ПАРЄ Андреас Нік, відповідаючи на дорікання Тихановської, зауважив, що під час дзвінка Меркель у Мінськ «все було зроблено, аби уникнути інтерпретацій розмови як легітимізації режиму Лукашенка».

Політик вважає, що «не є продуктивним вставати в ідеологічну позу, яка дозволить виглядати добре для внутрішньої аудиторії на короткий час, а треба розв'язувати проблеми, знаходити нагальні рішення». При цьому він додав, що не можна «ігнорувати зв'язок із великим впливовим сусідом на сході та не говорити з Путіним».