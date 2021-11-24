США – банкрут? Як перший в історії Америки дефолт позначиться на Україні

Економіка США зіткнулася із ризиком першого в історії дефолту. Не виключений варіант, що Штати незабаром перестануть обслуговувати свої борги. Фінансування уряду може зупинитися вже наступного місяця, повідомляє UBR.

Як заявила голова американського Мінфіну Джанет Йєллен, технічний дефолт, якщо нічого не зробити, відбудеться у середині грудня. Все залежатиме від домовленостей між демократами та республіканцями.

Це питання періодично стає предметом торгу в політичних інтригах. Експерти вважають, що цей випадок – не виняток.

"Необхідно розуміти, що дефолт - це прострочення у виконанні своїх зобов'язань. Для США зовнішній борг номінований у власній національній валюті, тому тотальна криза неплатежів виключена", - зазначив аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Слід розуміти, зазначають аналітики, що реальної загрози дефолту у Штатах немає. Узгодження стелі держборгу – це "щорічне шоу" із свідомо відомою кінцівкою, кажуть вони.

"До встановленого дедлайну сторони прийдуть до компромісу і узгодять необхідні дії, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за наслідки. Звичайно, дивно, що рішення з такого важливого питання приймаються в останній момент, але дивовижним це точно не назвеш", – зауважує аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Політичні ігри

Суть усіх цих дій – у виторгуванні для себе, своїх штатів та виборчих округів приємних бонусів, неможливих у звичайній ситуації. Іншими словами, республіканці користуються своєю можливістю поторгуватися і займатимуться цією справою до останнього.

"У 2019 році ліміт на запозичення був зовсім скасований на два роки при Трампі, так що республіканці не відрізняються якоюсь нелюбов'ю до позичок. Просто вони мають можливість для політичного тиску і вони ним скористаються в розумних межах" , - говорить Родлер.

Що буде з курсом долара у разі дефолту

Дефолт США - це схоже на падіння астероїда. Наслідки будуть порівнянними за тяжкістю. З порядку $28,4 трлн боргу лише $6,1 трлн припадає на державні структури США, тоді як решта належить страховим, пенсійним фондам, урядам інших країн тощо.

"Дефолт завдасть нищівного удару по всіх можливих учасниках фінансового світу" , - підкреслює аналітик TeleTrade.

Водночас, як не дивно це може прозвучати, американська валюта з високою ймовірністю зміцниться. Під час подібної напруженої ситуації інвестори вважають за краще вийти у "кеш".

Однак вони не складають гроші "під матрац", а інвестують їх у короткострокові держоблігації США.

"Все це призводить до падіння ринку акцій та зростання попиту на долар США" , - зазначає Гойлов.

Паніка інвесторів

В Україні ця новина "піділлє олії у вогонь" девальвації на тлі чергового загострення в ОРДЛО.

Зараз велика проблема для нашої країни – це паніка інвесторів через лякаючі заяви голови військової розвідки України про плани РФ розв'язати повномасштабний військовий конфлікт.

"Нерезиденти можуть різко збільшити обсяги покупок іноземних валют на міжбанку, що призведе до додаткового послаблення курсу гривні", – зауважив аналітик Roboforex.

Що ж до зовнішніх запозичень, каже експерт, то Україна не відчуває зараз нестачі у фінансуванні.

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