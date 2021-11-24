У Афганістані сотня терористів ІДІЛ здалася правоохоронцям
Близько сотні членів терористичного угрупування ІДІЛ здалися правоохоронцям на сході Афганістану, повідомляє Укрiнформ.
“Близько сотні бойовиків ІДІЛ здалися силовикам у столиці провінції Нангархар місті Джалалабад”, - йдеться у матеріалі Сіньхуа.
Зазначається, що бойовики, які здалися, закликали інших членів ІДІЛ теж складати зброю.
“Припинення спротиву колишніми бойовиками допоможе зміцнити мир та стабільність у гірській провінції”, - стверджує видання.