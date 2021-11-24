У Афганістані сотня терористів ІДІЛ здалася правоохоронцям

Близько сотні членів терористичного угрупування ІДІЛ здалися правоохоронцям на сході Афганістану, повідомляє Укрiнформ.

“Близько сотні бойовиків ІДІЛ здалися силовикам у столиці провінції Нангархар місті Джалалабад” , - йдеться у матеріалі Сіньхуа.﻿

Зазначається, що бойовики, які здалися, закликали інших членів ІДІЛ теж складати зброю.