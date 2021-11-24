Федишин постраждала від шахраїв: як співачку "розвели" на гроші

Українська співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник потрапили на аферистів на сайті BlaBlaCar. Артистка описала схему обману й зазначила, що вона втратила лише 200 гривнів, повідомляє Обозреватель.

Неприємний інцидент стався 23 листопада, про що Федишин повідомила в особистому Instagram-акаунті. У пості про шахрайство зірка залишила номери телефонів "водія", який виявився обманщиком.

"Вранці трапилася неприємна історія. Нас із Віталіком розвели на гроші. Ми потрапили на аферистів" , – розпочала Федишин свій ролик.

Усе почалося з того, що знаменитості треба було відправити передачу з Києва до Тернополя. Сім'я скористалася послугами сервісу для пошуку попутників BlaBlaCar і забронювала поїздку. Машина нібито вирушала лише з вокзалу, куди треба було привезти посилку. "Водій" зв'язався з чоловіком зірки по телефону. Аферист розповів йому: нібито за новими правилами треба оплатити поїздку заздалегідь через термінал. Спершу шахрай говорив, що в терміналі нібито є для цього спеціальний розділ, але потім пояснив, що потрібно обрати пункт про поповнення мобільного телефону. Човник повірив "водієві" та переказав йому гроші, проте за посилкою, звичайно ж, ніхто не приїхав. Номер чоловіка співачки аферист заблокував, щоб той до нього не додзвонився.

Федишин показала чек, який видав термінал. Джерело: Скрин Instagram-відео

Співачка підсумувала, закликавши своїх шанувальників не вестись на подібні схеми та не платити за поїздки на BlaBlaCar заздалегідь.