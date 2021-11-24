У низці міст Бразилії скасували карнавал

Через можливе поширення COVID-19, більше півсотні міст Бразилії вирішили відмовитися від проведення карнавалів, повідомляє Укрінформ.

“Щонайменше 58 міст у південно-східних бразильських штатах Сан Паулу та Мінас Жерес вирішили скасувати цьогорічний карнавал через занепокоєння стосовно спалахів COVID-19” , - йдеться у матеріалі видання Сіньхуа.

Зазначається, що кілька міст, які скасували карнавал, також мають серйозні фінансові проблеми.

“Під час карнавалу нас відвідуватимуть люди з усієї країни. Ми не можемо ризикувати після всіх завданих пандемією страждань” , - сказав Александер Ферейра, мер міста Франка, яке відмовилося від святкування.

Водночас влада міста Ріо-де-Жанейро, де проходить найвідоміший бразильський карнавал, підтвердила свій намір провести його цього року.

Сіньхуа нагадує, що минулого року знаменитий карнавал у Ріо-де-Жанейро був скасований, оскільки припадав на другу смертоносну хвилю COVID-19 у Бразилії.