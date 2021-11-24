Гордон розкрив таємницю "лицарського" фото, що підірвало мережу

Журналіст Дмитро Гордон прокоментував недавнє фото, яке розсмішило мережу й породило масу фотожаб і мемів. На знімку, крім Гордона, можна побачити Арсена Авакова, Савіка Шустера, Володимира Гройсмана, Євгена Комаровського і Павла Єлізарова. Всі вони дружно стоять з "лицарською" зброєю, повідомляє УНІАН.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Гордон розповів, що фото було зроблено в Литві, де компанія святкувала 69-річчя Шустера.

"Ось ці всі предмети ми взяли у лицарів і зробили таке фото. Ось і все, власне кажучи, вся історія. За цим фото насправді нічого не варто, крім того, що ми любимо Савіка [Шустера], приїхали відсвяткувати його день народження і сфотографувалися з предметами, взятими у лицарів напрокат. А хто вже там чого собі хворою головою надумав - то це справа не наша, а хворої голови, а, може, і не одної" , - прокоментував він "вірусне" фото, додавши, що з цими предметами фотографувалися багато.

Раніше фото лаконічно прокоментував Аваков, котрий, як і Гордон, виклав його у своїх соцмережах. "Це вишкіл", - передав﻿ слова ексміністра його прессекретар Ярослав Тракало.