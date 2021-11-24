Що очікується на валютному ринку у середу

Рекордна кількість інтервенцій – п'ять за одну торгову сесію – знадобилася Національному банку, щоб зупинити різке падіння гривні.

За попередньою інформацією порталу «Курс України» регулятор продав понад 170 млн доларів за цінами, починаючи з 26,81 до 26,90 гривень. Підвищений попит на іноземну валюту спостерігається другий тиждень – з того моменту, як підприємствам «зеленої енергетики» виплатили належні їм кошти за екологічно чисту електроенергію. Отриману гривню вони одразу направили на міжбанківський валютний ринок для конвертації у валюту з метою погашення валютних кредитів. До них приєдналися нерезиденти, які відреагували на публікації у західних ЗМІ про нарощування угруповання російських військ на кордоні з Україною. Водночас експортерам почали виплачувати компенсацію ПДВ: лише за два дні цього тижня було виплачено майже 1,2 млрд гривень. Це спричинило зниження пропозиції валюти на ринку.

Фактори, які викликали падіння гривні та зростання долара в Україні, поки що не вичерпали себе. Тож загроза продовження зростання курсу долара зберігається і сьогодні. Національному банку, якщо він твердо вирішив не допустити стрибка долара вище за 27 гривень, доведеться продовжити серію інтервенцій, щоб задовольнити ажіотажний попит на валюту.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,86/26,96 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у вівторок зростав у першій половині дня та дешевшав у другій. Вранці готівковий долар продавали по 26,90-26,92 гривень. На обід цінник піднявся до 27,02-27,05 гривень. Однак після п'ятого виходу Національного банку з інтервенцією на готівковому ринку ажіотаж почав спадати. І вже до 17-ї години вечора у Києві готівковий «американець» подешевшав до 26,93-26,95 гривень, майже повернувшись до ранкових цін. Сьогодні вранці продажі у Києві стартуватимуть із 26,92-26,93 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо Національний банк продовжить політику жорсткого стримування зростання, готівковий «американець» до вечора опуститься нижче за позначку 26,90 гривень.

Євро на ринку FOREX у вівторок спочатку встановив новий річний мінімум - 1,1223 долара, а потім спробував розвинути висхідну корекцію і піднявся на 50 пунктів, до позначки 1,1273. Вище пробитися не вдалося, тому що ситуація з пандемією Covid у Єврозоні залишається напруженою, і євро, що виріс, тут же потрапив під хвилю продажів. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1231-1,1250, ще не вирішивши, що робити далі. Готівковий євро у вівторок чітко повторив траєкторію руху готівкового долара: сьогодні вранці його почнуть продавати за 30,30-30,35 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження цінника.

Російський рубль у вівторок упав до 75,20 рублів за долар на тлі нагнітання істерії про можливий напад Росії на Україну. Втім, уже надвечір він відіграв у долара майже 100 копійок. Вранці середи рубль торгується у вузькому діапазоні 74,20-74,40 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці вчора несподівано подешевшав до 3,61-3,62 гривень за 10 рублів. Такою ж ціною його почнуть продавати і сьогодні вранці. Якщо гривня відновить падіння до долара, рубль повернеться у свій звичний діапазон 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.